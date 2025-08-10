Обнаружен новый инструмент в борьбе с ожирением

Ученые Института Солка выявили десятки ранее неизвестных микробелков, которые могут регулировать рост и накопление жира в клетках. Эти крошечные молекулы, долгое время считавшиеся "мусорными" участками ДНК, оказались важными участниками обмена веществ и потенциальными мишенями для разработки новых препаратов против ожирения и связанных с ним заболеваний.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

С помощью технологии генетического редактирования CRISPR исследователи проанализировали тысячи генов жировых клеток и нашли 38 кандидатов, влияющих на образование жировых капель. Действие одного из них, названного Adipocyte-smORF-1183, было подтверждено экспериментально: он влияет на накопление липидов при созревании жировых клеток.

По словам авторов, открытие микробелков открывает новый пласт в биологии обмена веществ, где до сих пор доминировали крупные и хорошо изученные белки. В отличие от существующих методов лечения, таких как препараты GLP-1 или хирургия, микробелковые препараты могут действовать точечно и с меньшими побочными эффектами.

Следующим шагом станет проверка найденных молекул на человеческих жировых клетках. Ученые надеются, что их подход вдохновит других исследователей использовать CRISPR-скрининг для поиска новых мишеней, которые помогут создать более эффективные и безопасные средства против ожирения и метаболических нарушений.