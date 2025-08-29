Ученый рассказал, как защититься от выпадения волос осенью

Осень традиционно сопровождается усиленным выпадением волос. Если физиологическая норма составляет около 100 волосков в день, то в октябре-ноябре их количество может заметно увеличиться. Как объяснил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Валерий Литвинов, явление связано с изменением светового дня, гормональными сдвигами и последствиями летнего стресса.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам специалиста, летом под воздействием длинного светового дня активнее вырабатываются серотонин и витамин D, что стимулирует рост волос. С наступлением осени уровень этих веществ снижается, а шишковидная железа усиливает выработку мелатонина. Этот гормон переводит часть фолликулов в фазу покоя, и через 2-3 месяца запускается массовое выпадение волос.

"Именно поэтому пик сезонного "волосопада" приходится на октябрь-ноябрь, хотя процесс был запущен еще в августе-сентябре. Это запрограммированное обновление, а не повод для паники", - подчеркнул Литвинов.

Свою роль играют и внешние факторы. Летняя жара, ультрафиолет и эмоциональное напряжение создают стресс для организма, а выпадение волос осенью часто является отсроченной реакцией. Избыток солнечного излучения способен вызывать окислительный стресс кожи головы и повреждать клетки фолликулов.

Отличить физиологическое выпадение от патологического несложно. Норма - умеренное увеличение волос на расческе или после мытья. Тревогу должны вызывать выпадение пучками, появление залысин или заметное поредение - в таких случаях необходима консультация специалиста.

Ученый отметил, что сезонное выпадение волос имеет и эволюционные корни. У млекопитающих линька помогала приспосабливаться к смене сезонов, и этот механизм сохранился у человека как рудимент.

Для минимизации потерь Литвинов рекомендует сбалансированное питание, антистрессовые меры и правильный уход. Косметологические процедуры вроде мезотерапии могут быть полезны при уже существующих проблемах с густотой волос, однако в большинстве случаев осенний "волосопад" не требует вмешательства.