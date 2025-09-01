Названы самые главные ошибки при первой помощи
При оказании первой помощи люди чаще всего допускают девять ошибок, рассказала "Газете.Ru" врач скорой медицинской помощи АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь, передает Day.Az.
"Первая ошибка - передвигать пострадавшего, это может ухудшить его состояние и прогноз. Этого делать нельзя, исключение - прямая угроза жизни (пожар, взрыв, ледяная вода). Вторая - не бей по лицу человека без сознания и не трать время на проверку зрачков. Третья - не делай прекардиальный удар (то есть исключи удары по грудной клетке). Четвертая - не вкладывай (ложки, пальцы) в рот человеку во время судорожного припадка. Ты можешь сломать ему зубы или получить серьезную травму сам. Просто убери опасные предметы вокруг и подложи что-то мягкое пострадавшему под голову", - объяснила врач.
Пятая ошибка - смазывать ожоги маслом, сметаной, мазями. Врач советует не снимать прилипшую одежду и не прокалывай пузыри. Лучше охладить место ожога под прохладной проточной водой в течение 10-20 минут и накрыть чистой повязкой.
"Шестая ошибка - растирать кожу на обмороженных участках снегом. Согревание должно происходить постепенно. Седьмая - при ранении вытаскивать ранящий предмет, тогда кровотечение усилится. Восьмая ошибка - давать воду или лекарства пострадавшему в экстренной ситуации. И последняя, девятая ошибка - это поднимать ноги при потере сознания, пытаясь "усилить приток крови к мозгу". Единственная правильная поза - устойчивое боковое положение", - дополнила список доктор.
Лучший способ научиться грамотно оказывать первую помощь, правильно делать массаж сердца, поворачивать на бок и накладывать жгут - практика с инструктором.