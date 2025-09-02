Фельдшер рассказала о первых мерах при алкогольном отравлении

Фельдшер скорой помощи Ольга Карасева объяснила, что при легком или умеренном алкогольном отравлении чаще всего можно обойтись без вызова "скорой". В таких случаях рекомендуется обильное питье и искусственная рвота для очищения желудка.

Как передает Day.Az, большое количество жидкости позволит снизить концентрацию этанола в организме и ускорить процесс его выведения. В разговоре с ИА RuNews24.ru в понедельник, 1 сентября, фельдшер отметила, что эти меры допустимы только если человек в сознании и реагирует на окружающих.

При признаках потери сознания или алкогольной комы требуется немедленная медицинская помощь, пишет 360.ru.

В холодное время года особенно важно учитывать риск переохлаждения и обеспечивать пострадавшему тепло. При этом в сомнительных ситуациях лучше обратиться к врачам, так как безопасность важнее самолечения, добавила Карасева.