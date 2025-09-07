Названо растение, сопоставимое с антидепрессантами при лечении депрессии

Лаванда показала схожую с антидепрессантами эффективность в борьбе против тревоги и депрессии. Это показало исследование ученых из Венского медицинского университета, рассказал "Газете.Ru" доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин, передает Day.Az.

"Лаванда, а именно, ее экстракты, показали эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. Эфирное масло лаванды, например, используется в виде препарата Силексан в Германии. Это капсулы 80 мг, которые в рандомизированном исследовании у пациентов с тревогой и генерализованным тревожным расстройством показали эффективность значительно выше, чем у плацебо, сопоставимую с традиционно назначаемыми препаратами. Применяют его и в виде леденцов. Ингаляция эфирного масла лаванды в исследованиях оказалась наиболее эффективным путем применения по сравнению с массажем или пероральным приемом. Очевидно, что при ингаляции имеет значение сам запах наряду с биологически активными веществами, которые содержатся в масле", - объяснил специалист.

При этом эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний в отличие от большого списка побочных эффектов от антидепрессантов. Однако при взаимодействии с натуральными экстрактами нельзя забывать об аллергиях. Хотя эфирные масла считаются безопасными, в случае низкого качества в них могут быть белковые примеси, которые способны вызвать аллергическую реакцию.

Также врач подчеркнул, что не следует путать экстракт (то есть эфирное масло или абсолют лаванды) с парфюмерной отдушкой и вообще запахом лаванды в духах, диффузорах.

"Натурального экстракта там может не быть. Тогда эффект ограничится просто запахом. Он тоже может иметь положительное действие, но все же запах связан с опытом конкретного человека. Если лично вам запах лаванды не нравится и не комфортен, не нужно заставлять себя ее нюхать ради "магического" эффекта по снижению тревожности. Только настоящая лаванда, так называемая английская, Lavandula angustifolia, используется в клинических исследованиях. Именно ее экстракты показали эффективность, но они могут быть разного качества и разной чистоты. Нельзя применять внутрь эфирное масло низкого качества", - рассказал врач.