Эксперт указала на вред цифрового детокса

Эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС и автор телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольга Лукинова рассказала о вреде цифрового детокса.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" во вторник, 9 сентября, эксперт отметила, что правила цифрового этикета связаны не только с вежливостью, но и с безопасностью. Например, запрет брать чужой телефон или открывать ноутбук без разрешения объясняется риском утечки личных данных.

Она также предупредила, что мода на "дни без гаджетов" или полный отказ от связи может оказаться вредной. В некоторых заведениях специально не устанавливают Wi-Fi, чтобы посетители отдыхали и больше общались, и это действительно помогает. Однако, подчеркнула Лукинова, современное общество слишком тревожно, поэтому полное отключение может усилить беспокойство и ощущение потери контроля.

По ее словам, мягкие методы цифровой диеты работают эффективнее: когда человек сам решает, какие уведомления получать, а какие - нет. Такой подход лучше и безопаснее радикального отказа от внешнего мира.