Врач рассказал о пользе сна с питомцами

Собаки и кошки давно перестали быть просто питомцами - для большинства людей они становятся полноценными членами семьи. Всё чаще животным разрешают не только находиться в спальне, но и делить с хозяином кровать.

Как передает Day.Az, о том, насколько безопасна такая близость, рассказали 15 сентября "Известиям" эксперты ORMATEK и врач-терапевт Андрей Кузьмичев.

"Совместный сон часто воспринимается как источник комфорта и чувства защищенности. Присутствие животного помогает расслабиться, быстрее заснуть и снизить уровень тревожности. Тактильный контакт нормализует давление и частоту сердечных сокращений, укрепляет иммунитет. Дети, которые с первых дней жизни общаются с питомцами, реже страдают аллергиями", - сказал специалист.

Психологи и специалисты рекомендуют контакты с животными людям с депрессией, тревожными расстройствами или аутизмом, так как это способствует выработке окситоцина, гормона привязанности, и снижению уровня стресса.

Тем не менее есть и моменты, когда совместный сон с животным может быть не столь полезным. Для людей с аллергиями или заболеваниями дыхательных путей, такими как астма, шерсть и частички кожи животного могут ухудшить состояние. Также стоит учитывать, что животные встают ночью, могут храпеть или шуметь, что для некоторых людей с чутким сном превращается в проблему хронического недосыпа.

"Чтобы совместный сон приносил пользу, важно создать правильные условия. Животные и люди во сне двигаются, поэтому кровать должна быть достаточно просторной. Немаловажно качество постельных принадлежностей: они должны быть простыми в уходе, гипоаллергенными и безопасными. Лучше выбирать матрасы и одеяла с современными синтетическими наполнителями, которые не накапливают пыль и шерсть", - отмечает Сергей Истомин, бренд-менеджер компании ORMATEK.