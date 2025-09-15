Названы пять шагов для подготовки к сезону гриппа и простуд

Лимоны и чеснок неэффективны для профилактики и лечения простуды, заявил терапевт Кайван Хан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пять шагов для правильной подготовки к сезону гриппа и ОРВИ он назвал изданию HuffPost.

Самое важное, что, по мнению Хана, можно сделать для защиты организма осенью - это каждый день высыпаться. Он объяснил, что глубокий сон регулирует выработку цитокинов

, а также клеток и антител, борющихся с инфекцией.

Также врач призвал часто мыть руки, чтобы предотвратить распространение вирусов, и правильно питаться для укрепления иммунитета. При этом он подчеркнул, что не нужно зацикливаться на двух-трех продуктах, в которых есть набор определенных витаминов. По мнению специалиста, сопротивляемость организма будет выше при разнообразном рационе, в котором присутствуют овощи, фрукты, зелень, белки, жиры и углеводы.