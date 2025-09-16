Названы повседневные привычки, ускоряющие старение

Рутинная физическая и умственная активность могут ускорять процесс старения организма.

Как передает Day.Az, об этом предупредил доктор Амит Арора, президент Британского общества гериатрии. Слова эксперта приводит издание Infobae.

По словам специалистов, полная замена физической активности простой ходьбой может привести к снижению координации, потере равновесия и уменьшению плотности костной ткани в будущем. Опасным фактором также может быть ношение неправильно подобранной обуви, особенно в пожилом возрасте, поскольку это увеличивает риск падений и проблем с ногами.

Еще одной неожиданной угрозой может стать увлечение кроссвордами. Несмотря на пользу для мозга, со временем это занятие перестает быть интеллектуальным вызовом, из-за чего прекращается формирование новых нейронных связей. Медики рекомендуют чередовать его с другими видами умственной активности.

Амит Арора добавил, что прослушивание музыки в наушниках способно снижать концентрацию внимания и негативно влиять на слух. Кроме того, он предостерег от регулярных просьб о помощи при открывании банок или переноске тяжестей - таким образом человек ослабляет силу хвата, которая, по мнению специалистов, напрямую связана с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Среди других привычек, способствующих преждевременному старению, гериатры также назвали постоянное закрытие окон шторами и недостаток солнечного света, использование солнцезащитного крема только в теплое время года и пренебрежение чисткой языка.

По словам ученых, последний фактор может способствовать ухудшению состояния полости рта и повысить риск сердечных заболеваний. Ранее исследования показали, что нарушения микробиома полости рта связаны с усилением воспаления в организме. Воспалительные процессы, в свою очередь, негативно сказываются на работе сердца и сосудов.