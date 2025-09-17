Стоматолог рассказала об опасности домашних методов отбеливания зубов

Лечение зубов в стоматологии, особенно их отбеливание - процедура дорогостоящая, но более убедительная в действии, чем попытки сделать белоснежную улыбку в домашних условиях.

Как передает Day.Az, об опасности таких методов 17 сентября "Газете.Ru" рассказала стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология" Полина Солдаткина.

Чтобы отбелить зубы, по словам эксперта, люди используют отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на доступность продукта, сложно гарантировать хороший состав. Выбор некачественного геля чреват возникновением жжения десен, неравномерным цветом и усилением чувствительности зубов.

"Популярный метод - каппы-наборы без участия врача. Проблема в том, что при самостоятельном использовании каппа нередко прилегает неплотно. <...> Без подбора концентрации и времени ношения легко "перебелить" зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах", - пояснила Солдаткина.

Также пациенты часто используют ополаскиватели и другие средства с низкими дозами пероксида, которые позволяют создать на короткое время эффект белых зубов. Однако, как сообщил врач, после таких ополаскивателей появляется сухость во рту.

"И конечно же, популярны "народные" рецепты - сода, активированный уголь, кислоты (лимон, уксус). Однако далеко не все знают, что сода и уголь действуют как грубые абразивы - шлифуют эмаль, оставляют микротрещины. Кислоты размягчают верхний слой, делают поверхность шероховатой - пигменты цепляются еще активнее", - описала вред народных методов специалист.

Специалист посоветовала использовать проверенные и безопасные методы для отбеливания зубов, соблюдать правила гигиены полости рта и всё же обращаться к стоматологам за консультацией.