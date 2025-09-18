Врач предупредила об опасности необъяснимой потери веса

Необъяснимая потеря веса - серьезный симптом, который может говорить о системных заболеваниях. Снижение массы тела более чем на 5% за последние 6-12 месяцев без видимых причин - это веский повод для немедленного обращения к врачу.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" 18 сентября рассказала врач-эндокринолог, терапевт, нутрициолог высшей категории КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского" Евгения Иванова.

"Организм в норме стремится поддерживать постоянный вес. Если вес упорно снижается без изменения диеты и физической активности, это означает, что нарушен фундаментальный процесс баланса между поступлением энергии, ее усвоением и расходом", - пояснила Иванова.

Она привела пример: для человека весом 70 кг потеря 3,5-4 кг за полгода без диет и фитнеса уже требует полноценного обследования.

Врач подробно остановилась на связи потери веса с гипертиреозом. Щитовидная железа - это "педаль газа" метаболизма, объяснила она. При гиперфункции щитовидной железы организм переводится в состояние сверхскоростного обмена веществ, сжигая калории с огромной скоростью даже в покое.

Иванова также отметила, что избыток гормонов щитовидной железы может негативно влиять на моторику ЖКТ и процессы всасывания питательных веществ.

Эксперт перечислила другие серьезные причины необъяснимой потери веса, включая болезнь Крона, онкологические заболевания, сахарный диабет I типа, хронические инфекции, заболевания ЖКТ с нарушением всасывания, ревматологические патологии и депрессию.

"Если вы теряете вес без усилий со своей стороны, не игнорируйте этот сигнал. Ваш организм сообщает о сбое", - подчеркнула Иванова.

Врач рекомендовала начинать обследование с визита к терапевту, который назначит первичные анализы и при необходимости направит к узкому специалисту - эндокринологу, гастроэнтерологу или онкологу.