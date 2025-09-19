Писатель порекомендовала сказки в качестве средства от тревожности у детей

Сказки могут стать эффективным инструментом в борьбе с тревожностью у детей. Страхи, беспокойство и стеснительность всё чаще встречаются уже в дошкольном возрасте, и детская литература предлагает безопасный способ работы с этими состояниями.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" 19 сентября рассказала детский писатель Кристина Кретова.

"Я глубоко убеждена, что сказка - это лекарство для души. Сказка всегда была для детей "магическим пространством", где можно проживать сильные чувства, учиться справляться с трудной реальностью и получать опыт из безопасной дистанции", - отметила Кретова.

Она подчеркнула, что в отличие от инструкций и прямых советов, сказочная история обращается к образному мышлению ребенка и его способности к сопереживанию.

Писательница выделила наиболее распространенные виды тревожности у детей: страх разлуки, боязнь темноты, тревога перед школой и страх оценки. По ее словам, сказки предлагают ребенку возможность опробовать новые стратегии реагирования: просить помощи, быть честным о своих эмоциях, искать поддержку у друзей и родных.

Кретова рекомендовала родителям выбирать книги с повторяющимися мотивами преодоления страха и тревоги, включая разные жанры - от классических сказок до современных комиксов.

"Сделайте чтение вечерней сказки ритуалом, создающим островок безопасности и предсказуемости. Обсуждайте с ребенком эмоциональные реакции персонажей - радость, страх, злость, печаль", - посоветовала писательница.

Особое внимание Кретова уделила важности совместного чтения и обсуждения сюжетов. Такие вопросы, по ее словам, тренируют эмоциональный интеллект ребенка, учат рефлексии и позволяют родителям лучше понять мир детских переживаний.

Детская литература, отметила эксперт, дает ребенку язык для выражения волнений, учит разговаривать о сложном и принимать свои чувства нормальными. Для родителей же это шанс подкрепить свое участие поддержкой и помочь ребенку ощутить собственную силу перед лицом страхов.