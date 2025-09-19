111-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

Старейшая жительница американского штата Небраска отпраздновала очередной день рождения и раскрыла простой секрет долголетия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает KLKN-TV.

Ванеста Грей, живущая в городе Линкольн, отпраздновала 111-й день рождения 16 сентября. Поздравить ее пришли многочисленные друзья и родственники. Женщина родилась в 1914 году в Небраске и росла во времена Великой депрессии. Супердолгожительница заявила, что, несмотря на почтенный возраст, отлично себя чувствует. "С каждым днем чувствую себя лучше. С каждым годом чувствую себя лучше. Надеюсь, так и будет продолжаться", - сказала Грей.

Секретом своего долголетия 111-летняя женщина назвала позитивное отношение к жизни. "Будьте счастливы. Этого вполне достаточно", - заявила именинница.

Внук Грей рассказал, что она всегда была очень счастливой и самостоятельной. Даже сейчас она сама себя обслуживает и не нуждается в постоянной опеке. "Как видите, все эти люди здесь и хотят провести праздник вместе с ней. Это потому, что она замечательный человек - всегда улыбается, всегда счастлива", - сказал мужчина.

Грей является старейшей жительницей Небраски и находится на 37-м месте по возрасту в списке долгожителей США.