Невролог раскрыл простой способ быстрее уснуть

При трудностях с засыпанием может помочь техника взаимодействия с пальцами руки.

Как передает Day.Az, о необычном методе рассказал американский невролог Джеймс Паркер в интервью изданию HuffPost.

По словам врача, техника направлена на снижение уровня стресса и подходит для вечернего расслабления. Чтобы выполнить упражнение, нужно удобно устроиться - сесть в кресло или лечь в кровать - и поднять одну руку, широко расставив пальцы. Затем указательным пальцем другой руки нужно медленно обвести контур каждого пальца - от большого до мизинца.

По словам эксперта, ключевым элементом упражнения является дыхание.

"Свои действия необходимо сопровождать глубокими и размеренными вдохами, которые будут совершаться одновременно с передвижением рук. Когда вы двигаетесь вверх по пальцу - делаете вдох через нос, когда вниз - выдыхаете через рот", - объяснил доктор Паркер.

Техника также предполагает, что человек будет стараться сконцентрироваться на ощущениях. Такой способ помогает прервать активный мыслительный процесс и ослабить тревогу, которая часто препятствует засыпанию.