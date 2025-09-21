Психолог назвала способ предотвратить осеннюю депрессию

Осенняя депрессия начинает проявляться ближе к октябрю, когда солнечного света становится меньше, а дни - короче, однако это состояние можно предотвратить.

Как передает Day.Az, способ избежать сезонного упадка настроения назвала директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина в интервью RT.

По ее словам, к симптомам осенней депрессии относятся апатия, избегание общения, сниженное настроение, усталость и чувство истощенности. Чтобы не допустить развития этого состояния, психолог посоветовала соблюдать физическую активность и придерживаться полноценного и разнообразного питания.

"Даже короткие прогулки могут повысить уровень серотонина и улучшить самочувствие. Постарайтесь не избегать привычных дел, даже если вам хочется остаться в кровати. Планы и маленькие цели помогают не потерять контроль над ситуацией. Постарайтесь соблюдать стабильный режим сна", - сказала она.