Врач призвал отказаться от уничтожающей пользу кофе популярной добавки

Кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от употребления кофе с молоком, так как эта популярная добавка уничтожает пользу напитка.

Как передает Day.Az, его слова передает издание El Español.

"Кофе - это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья", - пояснил Абельян. В том числе, по его словам, благодаря этим веществам снижается риск развития заболеваний сердца.

Однако всего одна капля молока в кофе значительно снижает усвоение антиоксидантов и фенольных соединений. К тому же насыщенные жиры, содержащиеся в молоке, напротив, повышают риск возникновения патологий сердечно-сосудистой системы. В заключение медик призвал избегать также чрезмерного количества сахара, который содержится в различных сиропах, которые многие люди добавляют в кофе.