Исследователь раскрыл способные защитить от деменции привычки

В последние годы становятся наиболее распространенными такие заболевания, как болезнь Альйгеймера, однако исследования подтверждают, что вмешательства в образ жизни могут поспособствовать улучшению памяти и когнитивных способностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Science Daily.

Отмечается, что профилактика может стать ключом к снижению глобальной нагрузки, связанной с деменцией. По оценкам, в настоящее время болезнью Альцгеймера страдают 7,2 млн американцев в возрасте от 65 лет. Ожидается, что к 2060 году значение удвоится и достигнет 13,8 млн человек. Такой рост указывает на растущий кризис общественного здравоохранения, требующего нового подхода.

При этом уточняется, что потеря когнитивных функций не является неизбежным следствием старения, хотя хронологический возраст является наиболее сильным известным фактором риска их снижения. Исследователи призывают предпринять усилия для поддержки вмешательств, которые могут помочь предотвратить рост наблюдения снижения когнитивных функций пациентов по всему миру.

"В то время как смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась с 2000 года, смертность от болезни Альцгеймера выросла более чем на 140%. В то же время, по оценкам, до 45% риска развития деменции можно объяснить изменяемым образом жизни и факторами окружающей среды", - отметил доктор медицинских наук, член Американского колледжа врачей общей практики, соавтор исследования, первый профессор медицины и профилактической медицины имени сэра Ричарда Долла и старший научный консультант Медицинского колледжа Шмидта Чарльз Х. Хеннекенс.

Исследователи считают, что снижению когнитивных функций могут поспособствовать такие факторы риска, как физическая пассивность, плохое питание, ожирение, употребление алкоголя, а также такие состояние, как гипертония, диабет и депрессия. Отмечается, что помочь замедлению снижения когнитивных функций могут те же изменения, которые были эффективны для уменьшения рисков сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний.

Исследование POINTER показало статистически и клинически значимые улучшения в глобальных когнитивных функциях в течение двух лет у пожилых людей, подверженных высокому риску когнитивного снижения. Особое внимание было уделено регулярной физической активности, сочетанию средиземноморской и DASH диет, когнитивной стимуляции и социальной активности.

Эти результаты аналогичны результатам более раннего финского исследования FINGER, где участники с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, которым случайным образом был назначен многофакторный подход к образу жизни, отметили улучшение когнитивных функций.

"Данные обоих этих знаковых крупномасштабных рандомизированных исследований демонстрируют, что изменения образа жизни, которые, как ранее было показано, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, также обладают преобразующим потенциалом для здоровья мозга", - уточнил Хеннекенс.

В том числе исследователи размышляли о биологических механизмах, способных лежать в основе преимуществ. По их словам, физическая активность увеличивает выработку нейротрофического фактора головного мозга, способствующего росту гиппокампа, а также улучшает кровоток и уменьшает воспаление. Такие здоровые модели питания, как средиземноморская диета и DASH, могут снизить окислительный стресс, улучшить чувствительность к инсулину и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сохранению структуры мозга и целостности белого вещества поможет отказ от курения, а регулярная социальная и когнитивная активность поспособствуют нейропластичности и психической устойчивости.

"Последствия для клинической практики, общественного здравоохранения и государственной политики потенциально огромны. Теперь у врачей есть мощные, научно обоснованные инструменты, которые помогают пациентам предотвратить или замедлить снижение когнитивных функций - инструменты, которые выходят за рамки медикаментозного лечения, как правило, малорискованны и экономически эффективны. Органы здравоохранения могли бы использовать подход таких исследований, как POINTER и FINGER, для разработки программ по охране здоровья мозга", - заявила доктор остеопатии, соавтор и доцент кафедры семейной медицины Медицинского колледжа Шмидта Парвати Перумаредди.

Кроме того, исследователи указали на значительность потенциальной экономии средств, в частности, с учетом высокой стоимости и ограниченной эффективности многих фармакологических препаратов, способных вызвать такие побочные эффекты, как тошнота, головная боль и утомляемость, а также риски подобные спутанности сознания и желудочно-кишечного кровотечения. Отмечается, что снижение 10-20% ключевых факторов риска каждое десятилетие может уменьшить случаи когнитивных нарушений до 15%.

При этом отмечается, что связанные с деменцией социальные издержки огромны. Согласно исследованию, в 2024 году порядка 12 млн членов семей и неоплачиваемых лиц обеспечили 19,2 млрд часов ухода за людьми с деменцией. Для общества это составило свыше $413 млрд. Также, как уточняется, уход наносит эмоциональный ущерб и часто приводит к проблемам с психическим здоровьем и профессиональному выгоранию.

Исследователи утверждают, что такие реалии подчеркивают необходимость практических решений, которые поддерживают как пациентов, так и лиц, осуществляющих уход, а также способствуют снижению долгосрочной нагрузки на семьи и экономику.

"Хотя необходимы дополнительные исследования, совокупность имеющихся данных подтверждает чёткий путь к достижению цели: инвестируйте в стратегии, основанные на образе жизни, для защиты здоровья мозга. Это не только принесет пользу людям из группы риска, но и послужит мощным инструментом для снижения нагрузки на национальное и глобальное здравоохранение, связанной со снижением когнитивных способностей", - подчеркнул Хеннекенс.