Названы простые способы сохранить молодость мозга

Ученые из Университета Флориды доказали, что образ жизни может буквально замедлять старение мозга. Оказалось, что оптимизм, качественный сон, поддержка близких и умение справляться со стрессом связаны с тем, что мозг человека выглядит на годы моложе паспортного возраста.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Brain Communications.

В исследовании участвовали 128 человек среднего и пожилого возраста, многие из которых страдали хронической болью в суставах. С помощью МРТ и системы машинного обучения специалисты определяли так называемый "возраст мозга" и сравнивали его с реальным. Разница между ними оказалась значимой: у людей с большим количеством полезных привычек мозг был в среднем на восемь лет моложе. Кроме того, в течение двух лет наблюдения их мозг старел заметно медленнее.

Ученые отметили, что отрицательно влияли на мозг хроническая боль, низкий доход и стресс, но наибольшую защиту давали именно положительные факторы. Особенно сильный эффект показали регулярный крепкий сон, здоровый вес, отсутствие табака и социальные связи. Все это снижало риски потери памяти и развития деменции.

Авторы подчеркивают: здоровые привычки можно выработать в любом возрасте, и каждая дополнительная мера - будь то улучшение сна или умение справляться со стрессом - приносит заметную пользу мозгу. Их вывод прост: образ жизни работает как лекарство для мозга.