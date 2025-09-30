Выявлен способствующий долголетию рацион питания

Ученые из Орхусского университета (Дания) показали, что следование новым скандинавским диетическим рекомендациям связано с увеличением продолжительности жизни.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition (JN), показало: у мужчин и женщин средних лет в Швеции, которые придерживались этих правил питания, риск преждевременной смерти был на 23 процента ниже по сравнению с теми, кто игнорировал рекомендации.

В основе диеты - меньшее количество мяса и сахара, но большее цельнозерновых продуктов, рыбы, бобовых и нежирных молочных продуктов. Ученые отмечают, что такой рацион снижает смертность не только от всех причин в целом, но и от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование опиралось на данные более 76 тысяч участников двух крупных шведских когортных проектов, где с 1997 года фиксировались пищевые привычки и образ жизни.

Авторы подчеркивают: ценность рекомендаций в том, что они учитывают не только здоровье человека, но и влияние на климат, ведь около 30 процентов антропогенных выбросов парниковых газов связано с производством и потреблением пищи.