Биотехнолог назвала способы для избавления от неприятного запаха обуви

Кандидат наук, завкафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза университета Росбиотех Екатерина Вольнова назвала способы для избавления от устойчивого неприятного запаха от обуви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по словам эксперта, прежде всего важно соблюдать гигиену стоп. Этот пункт включает применение пемзы и специальных скрабов для удаления ороговевших клеток кожи, которые являются питательной средой для бактерий.

Также нужно принимать меры для контроля потоотделения.

"Для снижения активности потовых желез и подавления микрофлоры целесообразно использование средств с антимикробными компонентами, такими как цинк, масло чайного дерева или триклозан", - рассказала биотехнолог.

Важным является подбор правильной обуви, отметила специалист. Предпочтение следует отдать дышащим материалам. Кроме того, можно использовать влаговпитывающие стельки на основе угля, кедровой древесины или других абсорбентов.

Еще одно правило для защиты обуви от неприятных запахов - регулярный уход за ней. После ношения обувь необходимо тщательно просушивать при комнатной температуре, а для дезинфекции и устранения патогенной микрофлоры рекомендуется применять специализированные спреи с дезинфицирующими компонентами или ультрафиолетовые сушилки, добавила Вольнова.

В качестве экстренного шага для обработки стоп можно использовать растворы яблочного уксуса или пищевой соды. Однако их следует применять с осторожностью, чтобы не нарушить естественный pH-баланс и не вызвать чрезмерную сухость кожи.