Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D

Осенью прием витамина D необходим практически всем, даже тем, кто бывал на солнце летом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила эксперт телеканала "Доктор", врач-терапевт, к.м.н. Марина Якушева в беседе с "Газетой.Ru".

"Профилактическая дозировка - 2-2,5 тыс. международных единиц, 5-6 капель в день. Это безопасно. Если есть возможность, лучше сдать анализ и подобрать дозу индивидуально. Передозировка при стандартной дозе маловероятна. Исследования на тысячах человек показали, что эта дозировка безопасна", - объяснила врач.

Главной ошибкой Якушева назвала самолечение и бесконтрольный прием витаминов после просмотра блогов или чтения статей. Она подчеркнула важность учета противопоказаний и возможной непереносимости компонентов препаратов.

Она сообщила, что для людей старше 50 лет осенью особенно важны три группы витаминов: D для поддержки иммунитета, группы B (B1, B6, B9, B12) для нервной системы и уровня гемоглобина, а также витамин C для укрепления защитных сил организма в сезон ОРВИ.

"Витамин D, витамины группы B и витамин C - это база для поддержки организма осенью", - сказала Якушева.

Врач отметила, что при сбалансированном питании дополнительный прием витаминов (кроме D) обычно не требуется. При появлении симптомов дефицита - усталости, выпадения волос, ломкости ногтей - следует обратиться к врачу для анализов и точечного восполнения недостающих элементов.

Что касается витамина C, профилактической нормой являются 250-500 мг в день. Форма приема не принципиальна и зависит от личных предпочтений. Якушева также посоветовала разносить прием витамина D и витаминов группы B во времени как минимум на два часа.

Симптомами дефицита витаминов группы B могут быть усталость, слабость, снижение стрессоустойчивости и повышенная тревожность. Кальций врач рекомендует получать из пищи, а препараты кальция принимать только по назначению врача при выявленном дефиците, резюмировала эксперт.