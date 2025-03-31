Линька у кошек и собак Норма или патология?

Шерсть везде: на одежде, мебели, в еде - знакомо? Линька у домашних животных порой сводит с ума хозяев. Но на самом деле это естественный процесс, без которого животное просто не может быть здоровым. Главное - понять, когда всё идёт по плану, а когда стоит насторожиться.

Как передает Day.Az, об этом сообщает pravda.ru.

Почему кошки и собаки линяют - и когда это уже не норма

Сезонная линька - это нормально

Большинство кошек и собак линяют дважды в год - весной и осенью. Это природный способ адаптации к изменению температуры. Весной питомцы сбрасывают густой зимний подшёрсток, а осенью, наоборот, утепляются к холоду.

Линька помогает избавляться от омертвевших волосков и поддерживать здоровье кожи.

Но не всё так просто в квартире

У животных, живущих в помещении, всё иначе. Кондиционеры, отопление, искусственный свет - всё это сбивает естественные биоритмы. В результате линька становится постоянной - организм путает сезоны.

К тому же чрезмерная потеря шерсти может быть вызвана:

стрессом,

паразитами (например, блохами),

гормональными сбоями,

неполноценным питанием.

Если линьку сопровождают зуд, покраснение кожи или залысины - это уже не норма. В таких случаях лучше обратиться к ветеринару.

Кто линяет больше всех

Некоторые породы - настоящие чемпионы по шерстопаду.

Например:

у мейн-кунов и лабрадоров шерсть сыплется круглый год;

у сфинксов и пуделей - наоборот, практически не линяет.

Регулярное вычёсывание - простое и эффективное решение.

Оно:

удаляет отмершие волоски;

стимулирует кровообращение;

улучшает состояние кожи.

А ещё - уменьшает количество шерсти, оседающей на всём, кроме самого питомца.