Линька у кошек и собак Норма или патология?
Шерсть везде: на одежде, мебели, в еде - знакомо? Линька у домашних животных порой сводит с ума хозяев. Но на самом деле это естественный процесс, без которого животное просто не может быть здоровым. Главное - понять, когда всё идёт по плану, а когда стоит насторожиться. Как передает Day.Az, об этом сообщает pravda.ru.
Шерсть везде: на одежде, мебели, в еде - знакомо? Линька у домашних животных порой сводит с ума хозяев. Но на самом деле это естественный процесс, без которого животное просто не может быть здоровым. Главное - понять, когда всё идёт по плану, а когда стоит насторожиться.
Как передает Day.Az, об этом сообщает pravda.ru.
Почему кошки и собаки линяют - и когда это уже не норма
Сезонная линька - это нормально
Большинство кошек и собак линяют дважды в год - весной и осенью. Это природный способ адаптации к изменению температуры. Весной питомцы сбрасывают густой зимний подшёрсток, а осенью, наоборот, утепляются к холоду.
Линька помогает избавляться от омертвевших волосков и поддерживать здоровье кожи.
Но не всё так просто в квартире
У животных, живущих в помещении, всё иначе. Кондиционеры, отопление, искусственный свет - всё это сбивает естественные биоритмы. В результате линька становится постоянной - организм путает сезоны.
К тому же чрезмерная потеря шерсти может быть вызвана:
- стрессом,
- паразитами (например, блохами),
- гормональными сбоями,
- неполноценным питанием.
Если линьку сопровождают зуд, покраснение кожи или залысины - это уже не норма. В таких случаях лучше обратиться к ветеринару.
Кто линяет больше всех
Некоторые породы - настоящие чемпионы по шерстопаду.
Например:
у мейн-кунов и лабрадоров шерсть сыплется круглый год;
у сфинксов и пуделей - наоборот, практически не линяет.
Регулярное вычёсывание - простое и эффективное решение.
Оно:
- удаляет отмершие волоски;
- стимулирует кровообращение;
- улучшает состояние кожи.
А ещё - уменьшает количество шерсти, оседающей на всём, кроме самого питомца.