Ученые выяснили, что способствуют долголетию

Международная команда ученых выяснила, что не все аспекты интеллекта одинаково влияют на продолжительность жизни. Ученые выяснили, что люди, обладающие высокой вербальной беглостью - способностью быстро называть слова по определенной категории, например, животных или слова на конкретную букву, - живут значительно дольше, чем те, кому такие задания даются с трудом. Разница в медианной продолжительности жизни между этими группами достигала девяти лет.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Psychological Science.

Исследователи использовали данные Берлинского исследования старения, охватывающие 516 человек в возрасте от 70 до 103 лет. Участники проходили тестирование по девяти когнитивным заданиям, оценивающим скорость восприятия, эпизодическую память, вербальные способности и общий уровень интеллекта. Особое внимание ученые уделили изменению когнитивных функций с возрастом и их связи с продолжительностью жизни.

Результаты показали, что только вербальная беглость достоверно предсказывала долголетие, даже в сравнении с другими когнитивными навыками. Люди, которые быстрее вспоминали слова, жили дольше, независимо от их уровня памяти или словарного запаса. Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что вербальная беглость требует активации множества зон мозга одновременно, в том числе лобных долей, которые особенно подвержены возрастным изменениям.

Несмотря на значимость результатов, ученые подчеркивают, что выборка исследования была ограничена пожилыми людьми из Берлина, и необходимы дальнейшие исследования на более разнообразных группах. Тем не менее, работа дает важные основания для дальнейшего изучения связи между когнитивными способностями и продолжительностью жизни.