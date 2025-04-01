Ветеринар обратился к владельцам кошек с призывом

Ветеринар объяснил, почему нельзя кричать на кошку.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

Британский ветеринар по имени Бен обратился к владельцам кошек с важным советом. В своем видео он объяснил, почему крики на питомца во время посещения клиники только ухудшают ситуацию.

По словам специалиста, многие хозяева начинают ругать кошек, когда те проявляют агрессию на приеме у ветеринара. Однако такой подход совершенно неэффективен.

"На свете нет кошки, которая успокоилась бы от крика. Напротив, это лишь усилит ее стресс", - отметил Бен.

Ветеринар пояснил, что агрессивное поведение питомца в клинике - естественная реакция на пугающую обстановку. Незнакомые запахи, звуки, присутствие других животных - все это вызывает у кошки страх. Крик хозяина только подтверждает, что ситуация действительно опасна.

Бен рекомендует в таких случаях сохранять спокойствие и тишину.

"Лучшее, что можно сделать, - говорить тихо и двигаться плавно", - советует он.

Для особо тревожных кошек специалист предлагает заранее давать успокоительные препараты по согласованию с врачом. Это позволяет снизить уровень стресса и сделать визит в клинику более комфортным.