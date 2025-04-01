Ветеринар обратился к владельцам кошек с призывом
Ветеринар объяснил, почему нельзя кричать на кошку. Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail. Британский ветеринар по имени Бен обратился к владельцам кошек с важным советом. В своем видео он объяснил, почему крики на питомца во время посещения клиники только ухудшают ситуацию.
Ветеринар объяснил, почему нельзя кричать на кошку.
Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.
Британский ветеринар по имени Бен обратился к владельцам кошек с важным советом. В своем видео он объяснил, почему крики на питомца во время посещения клиники только ухудшают ситуацию.
По словам специалиста, многие хозяева начинают ругать кошек, когда те проявляют агрессию на приеме у ветеринара. Однако такой подход совершенно неэффективен.
"На свете нет кошки, которая успокоилась бы от крика. Напротив, это лишь усилит ее стресс", - отметил Бен.
Ветеринар пояснил, что агрессивное поведение питомца в клинике - естественная реакция на пугающую обстановку. Незнакомые запахи, звуки, присутствие других животных - все это вызывает у кошки страх. Крик хозяина только подтверждает, что ситуация действительно опасна.
Бен рекомендует в таких случаях сохранять спокойствие и тишину.
"Лучшее, что можно сделать, - говорить тихо и двигаться плавно", - советует он.
Для особо тревожных кошек специалист предлагает заранее давать успокоительные препараты по согласованию с врачом. Это позволяет снизить уровень стресса и сделать визит в клинику более комфортным.