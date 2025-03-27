Цвет глаз австралийки изменился после того, как ее ударила молния, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел, когда Карли вышла снимать надвигающийся шторм. В следующие мгновения ее тело парализовало.

"Я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой", - вспоминает она.

Соседка женщины, наблюдавшая ее состояние, вызвала скорую. К моменту госпитализации конечности женщины посинели, а дыхание стало затрудненным. Врачи диагностировали у пострадавшей кераунопарез - редкую временную парализацию после удара током. Девять часов Карли не могла двигаться, а ее речь оставалась невнятной.

Чудом через две недели она почти полностью восстановилась. Однако женщина заметила, что цвет ее глаз поменялся.

"Когда я посмотрела в зеркало, мои зеленые глаза стали карими. Оказалось, это не редкость у выживших после удара током", - добавила она.

Еще одно напоминание о происшествии - гиперчувствительное пятно на макушке.

"Оно горячее на ощупь, я даже не могу нормально расчесывать там волосы", - жалуется Карли.