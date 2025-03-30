Названы причины "натянутых отношений" кошек с водой

Собака радостно прыгает в пруд, а кошка мечтает сбежать, стоит только намочить лапу. Отношение к воде у этих двух популярных питомцев - как небо и земля. Но в основе этой разницы лежат вполне логичные причины, сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Кошки - существа, обожающие контроль. Им важно ощущать твёрдую опору под лапами, а вода нарушает это чувство стабильности. Плюс у них есть ещё один "враг" - влажная шерсть.

"Шерсть кошек сохнет дольше, чем у собак, и им неприятно оставаться мокрыми надолго", - объясняет Келли Боллен, директор поведенческих программ Корнелльского университета.

После купания кошка чувствует себя уязвимой, не может нормально согреться и, что ещё хуже - выглядит неуклюже.

А собаки: они буквально рождены для воды

У многих пород собак водная среда - часть эволюционного наследия. Например:

Португальская водяная собака

Ирландский водяной спаниель

Эти породы выводились с расчётом на работу в воде: у них особая структура тела, лапы-плавники и даже шерсть, быстро отталкивающая влагу.

Такой генетический "водяной багаж" и объясняет их любовь к купанию.

Всё начинается с детства

Кошки с юного возраста избегают воды - и, не сталкиваясь с ней, закрепляют поведение. Собаки же чаще знакомятся с водой в щенячьем возрасте и начинают воспринимать её как часть игры и исследования мира.

Итог - формирование привычки. Кто-то с удовольствием брызгается в луже, кто-то мечтает, чтобы этого "мокрого ужаса" не существовало вовсе.