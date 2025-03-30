Названы причины "натянутых отношений" кошек с водой
Собака радостно прыгает в пруд, а кошка мечтает сбежать, стоит только намочить лапу. Отношение к воде у этих двух популярных питомцев - как небо и земля. Но в основе этой разницы лежат вполне логичные причины, сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru. Кошки - существа, обожающие контроль.
Собака радостно прыгает в пруд, а кошка мечтает сбежать, стоит только намочить лапу. Отношение к воде у этих двух популярных питомцев - как небо и земля. Но в основе этой разницы лежат вполне логичные причины, сообщает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.
Кошки - существа, обожающие контроль. Им важно ощущать твёрдую опору под лапами, а вода нарушает это чувство стабильности. Плюс у них есть ещё один "враг" - влажная шерсть.
"Шерсть кошек сохнет дольше, чем у собак, и им неприятно оставаться мокрыми надолго", - объясняет Келли Боллен, директор поведенческих программ Корнелльского университета.
После купания кошка чувствует себя уязвимой, не может нормально согреться и, что ещё хуже - выглядит неуклюже.
А собаки: они буквально рождены для воды
У многих пород собак водная среда - часть эволюционного наследия. Например:
- Португальская водяная собака
- Ирландский водяной спаниель
Эти породы выводились с расчётом на работу в воде: у них особая структура тела, лапы-плавники и даже шерсть, быстро отталкивающая влагу.
Такой генетический "водяной багаж" и объясняет их любовь к купанию.
Всё начинается с детства
Кошки с юного возраста избегают воды - и, не сталкиваясь с ней, закрепляют поведение. Собаки же чаще знакомятся с водой в щенячьем возрасте и начинают воспринимать её как часть игры и исследования мира.
Итог - формирование привычки. Кто-то с удовольствием брызгается в луже, кто-то мечтает, чтобы этого "мокрого ужаса" не существовало вовсе.