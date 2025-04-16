Имеются ли у кошек пупки?

Многие люди всегда удивляются анатомическим особенностям котов. Однако возникает вопрос, имеют ли коты пупки. Ответ - однозначно да.

Как передает Day.Az, об этом пишет IFLScience.

В издании напомнили, что пупок - это шрам, который образуется после отсечения пуповины после рождения. Пуповина обеспечивает доставку кислорода и питательных веществ к эмбриону, пока он находится внутри матери, однако как только ребенок рождается, этот орган теряет свою функцию и отпадает, оставляя после себя уникальный шрам.

Поэтому коты, как и все плацентарные млекопитающие, имеют пупки.

"Млекопитающие делятся на три основные категории: плацентарные млекопитающие, сумчатые и однопроходные. Плацентарные млекопитающие - это те, которые развиваются во внутренней утробе матери до рождения - к ним относятся коты, собаки, обезьяны, люди и так далее. Сумчатые рождают недоразвитых детенышей, которые питаются через желточный мешок, находясь в утробе матери, а остальную часть своего развития проводят во внешнем мешке, похожем на утробу, где питаются материнским молоком - к этой группе относятся кенгуру, коалы и вомбаты. Наконец, однопроходные млекопитающие, которых насчитывается всего пять видов, откладывают яйца, а не рожают живых детенышей", - подчеркивают в материале.

Так как плацентарные млекопитающие являются единственными видами, которые имеют пуповину, которая прикрепляется к плаценте в утробе матери, логично предположить, что они - единственные животные, которые имеют "пупок", однако на самом ли деле это так?

В частности, в компании Мерриам-Вебстер говорят, что пупок это как "углубление в середине живота, которое обозначает точку бывшего прикрепления пуповины или желточной ножки".

"Желточная ножка" в этом определении важна, потому что это означает, что животные, которые питаются с помощью желтка, также могут иметь пупки.

"Когда живородящие рептилии и некоторые виды рыб развиваются внутри матери, они также прикрепляются к желточным мешкам, а не к стенке плаценты. Однако не все живородящие виды рыб питаются через желточный мешок, что называется лецитотрофией; некоторые получают питательные вещества непосредственно от матери, подобно плацентарным млекопитающим, - этот процесс называется матротрофией", - объяснили в материале.

В издании добавляют, если вы знаете, что искать, то везде увидите пупки, даже на динозаврах. В частности их можно найти в подбрюшье змеи, котов и ламантинов. Кроме того, у каждого животного версия пупка является уникальной.