Микробиолог раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий приводит издание The Conversation.

Специалист объяснила, что на коже человека обитают миллионы бактерий и грибков. Они каждую ночь смешиваются с потом и накопленной за день грязью, а затем перемещаются на постельное белье. Из-за этого, по словам Фристоун, нарушается дыхание и снижается качество сна. Кроме того, эксперт упомянула вызывающих аллергию постельных клещей, для которых теплое влажное постельное белье является идеальной средой для размножения.

В связи с этим собеседница издания призвала читателей стирать простыни и наволочки еженедельно или каждые три-четыре дня. Одеяла и пододеяльники следует менять каждые две недели или чаще, если на них спят домашние животные. Матрасы стоит пылесосить минимум раз в неделю, а проветривать каждые несколько дней. Подушки, в свою очередь, необходимо стирать каждые четыре-шесть месяцев.