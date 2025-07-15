Мужчина пережил клиническую смерть и рассказал о видениях загробного мира

Основатель американской благотворительной компании Omaze рассказал о видениях загробного мира во время клинической смерти. Об этом пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мэтт Полсон рассказал, что с детства страдал вздутием живота из-за родовой травмы. Ему сделали операцию, однако в 2018 году рубцовая ткань оторвалась, из-за чего у мужчины случилась непроходимость кишечника. На этом фоне у него развилась кардиомиопатия такоцубо - внезапное снижение сократимости сердечной мышцы. В больнице сердце Полсона остановилось.

Предприниматель находился в состоянии клинической смерти четыре с половиной минуты, пока врачи пытались реанимировать его. Несмотря на это Полсон утверждает, что прекрасно запомнил каждый момент, который тогда пережил. "Я не увидел света в конце тоннеля, но ощущения были такими, как будто я смотрю на поверхность океана. Он был очень далеко, и свет как бы проходил сквозь него. Как будто до него была целая вселенная времени", - описал свои впечатления американец.

Полсон добавил, что чувствовал себя частью некоего энергетического поля космоса, как будто он был самим собой, но при этом связанным со всем во вселенной. "И я слышал, как мама говорила: "Мэттью Дэвид Полсон, ты должен бороться"", - рассказал мужчина. Он пояснил, что матери удалось пробиться в палату, где его реанимировали, и она действительно была рядом.

Предприниматель рассказал, что врачи не давали ему ни одного шанса на выздоровление, однако в итоге он полностью поправился.