Врач объяснила, почему по ночам может «раскалываться» голова

Ночные головные боли могут указывать на три патологии: апноэ, нарушения внутричерепного давления и бруксизм, рассказала "Газете.Ru" врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева, передает Day.Az

"Ночные головные боли могут быть признаком апноэ, бруксизма и проблем с внутричерепным давлением. Так, при обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода и, как результат - пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ - чрезмерно поверхностное дыхание", - отметила врач.

При бруксизме, по ее словам, неконтролируемое сжимание челюстей и скрежет зубами во сне может вызывать головные боли напряжения в висках или затылке.

"При повышенном внутричерепном давлении (внутричерепной гипертензии) голова особенно сильно болит в положении лежа - именно ночью или рано утром. После пробуждения и перехода в вертикальное положение боль может ослабевать. Однако ночные головные боли также могут быть не следствием каких-то проблем, а являться заболеванием сами по себе без связи с какой-либо другой патологией. В таком случае это может быть гипническая головная боль, кластерная головная боль или мигрень. При регулярных ночных болях стоит обратиться к врачу: терапевту, неврологу или сомнологу. Возможно, понадобится исследование сна (полисомнография или компьютерная сомнография), анализ на уровень кислорода и мониторинг внутричерепного давления", - рассказала врач.