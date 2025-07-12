Назван день недели, наиболее опасный для сердца

Ученые под руководством профессора медицинской социологии Тарани Чандола из Гонконгского университета выяснили: пожилые люди, испытывающие тревогу по понедельникам, имеют более высокий уровень гормонов стресса - даже спустя два месяца. Это касается не только работающих, но и пенсионеров, что говорит о глубокой психологической связи между началом недели и физиологическим стрессом.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Исследователи использовали данные более чем 3 500 участников из Британского лонгитюдного исследования старения. У испытуемых брали пробы волос - это позволило определить уровень кортизола и кортизона, накапливавшихся в организме за несколько месяцев.

Выяснилось, что у людей, чувствовавших тревогу именно по понедельникам, уровень кортизола был в среднем на 23% выше, чем у тех, кто тревожился в другие дни. Этот эффект сохранялся независимо от возраста, пола, занятости и других факторов. Даже после выхода на пенсию люди продолжали испытывать стресс, связанный с началом недели - словно "след" от многолетней рабочей жизни.

Интересно, что такой биологический отклик на тревогу не наблюдался ни в один другой день недели. Это подтверждает, что понедельник для многих людей - особый психологический триггер, способный вызывать стойкий гормональный ответ.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, оно дает новое объяснение тому, почему по понедельникам чаще случаются инфаркты и инсульты.

Авторы планируют продолжить работу: изучить, почему одни люди устойчивы к стрессу начала недели, а другие - нет. Возможно, определенные привычки, черты личности или режим помогут снизить уровень тревожности и улучшить здоровье.

"Стресс - это не просто эмоция. Он оказывает реальное воздействие на организм", - подчеркнул Чандола.