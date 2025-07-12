Врач рассказал, кому больше других угрожает жара

Врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев рассказал, что люди с ожирением, с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями находятся в зоне риска из-за жары, передает Day.Az.

"Кстати, дефицит массы тела - это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар", - отметил Вахляев.

Также в группе риска находятся дети. Они перегреваются гораздо быстрее из-за меньшей массы тела.

Эксперт добавил, что защитой от перегрева могут быть головной убор, адекватное употребление жидкости и нахождение в прохладном месте.