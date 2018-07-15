Люди, у которых IQ выше 100, видят стрелку повернутой влево
Британские ученые изобрели уникальный артефакт - стрелку, которая определяет уровень интеллекта. Чтобы узнать насколько ты умен, достаточно внимательно посмотреть на стрелку и сказать, в какую сторону она направлена.
Задача кажется довольно простой. Но только кажется. Стрелка объемная, и каждая ее грань состоит из наклоненных под углом частей. Все это способствует созданию оптической иллюзии, и дает множество вариантов ответа.
Те, у кого IQ выше 100, видят стрелку повернутой влево. В их число входят эрудированные личности. Люди, которые видят стрелку повернутой вправо, не любят думать о серьезном, анализировать, морализировать. Они счастливы и беззаботны, но не очень умны.
Фото: DepositPhotos
Думаешь, британцы ошибаются? Тогда посмотри внимательно это видео. Стрелку несколько раз поворачивают на 180°. Потом показывают, как она выглядит под другим углом и в зеркале.
Right Pointing Arrow: spin this arrow 180 degrees and it still points to the right- only in a mirror will it point left (and only to the left). Another incredible ambiguous object illusion by mathematician Kokichi Sugihara of Meiji University in Japan, the inventor of this illusion and art form. A clever combination of reflection, perspective, and viewing angle produce this striking illusion. ➡️ Follow the link in my profile for info about where to get this illusion arrow and other amazing items featured here on @physicsfun #illusion #ambiguouscylinderillusion #ambiguouscylinder #geometry #mirrorreflection #physics #ambiguousobject #kokichisugihara #physicstoy #math #mathtoy #mathstoy #optics #opticalillusion #3dprinting #perspective #science #scienceisawesome
A post shared by physicsfun (@physicsfun) on Apr 30, 2018 at 8:43am PDT
Тот, кто видит ее повернутой вправо, никаких изменений не замечает. Хотя по логике, если повернуть фигуру в противоположную сторону, картинка должна кардинально поменяться.
Фото: DepositPhotos
Этот тест обнаруживает способность мозга распознать скрытое, невидимое для большинства, привыкшего к шаблонам и стереотипам.
Фото: DepositPhotos
Если ты принадлежишь к большинству, не расстраивайся. Это значит, что ты человек творческий и легкий, а не задумчивый мыслитель-философ. Неизвестно еще, что лучше.
Фото: DepositPhotos
Однако те же британские ученые утверждают, что существуют люди, у которых IQ выше 150. Их единицы, и они тоже видят стрелку повернутой влево. Попробуй теперь узнать, избранный ты или такой, как все.
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