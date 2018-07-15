Люди, у которых IQ выше 100, видят стрелку повернутой влево

Британские ученые изобрели уникальный артефакт - стрелку, которая определяет уровень интеллекта. Чтобы узнать насколько ты умен, достаточно внимательно посмотреть на стрелку и сказать, в какую сторону она направлена.

Задача кажется довольно простой. Но только кажется. Стрелка объемная, и каждая ее грань состоит из наклоненных под углом частей. Все это способствует созданию оптической иллюзии, и дает множество вариантов ответа.

Те, у кого IQ выше 100, видят стрелку повернутой влево. В их число входят эрудированные личности. Люди, которые видят стрелку повернутой вправо, не любят думать о серьезном, анализировать, морализировать. Они счастливы и беззаботны, но не очень умны.

Фото: DepositPhotos

Думаешь, британцы ошибаются? Тогда посмотри внимательно это видео. Стрелку несколько раз поворачивают на 180°. Потом показывают, как она выглядит под другим углом и в зеркале.

Тот, кто видит ее повернутой вправо, никаких изменений не замечает. Хотя по логике, если повернуть фигуру в противоположную сторону, картинка должна кардинально поменяться.

Фото: DepositPhotos

Этот тест обнаруживает способность мозга распознать скрытое, невидимое для большинства, привыкшего к шаблонам и стереотипам.

Фото: DepositPhotos

Если ты принадлежишь к большинству, не расстраивайся. Это значит, что ты человек творческий и легкий, а не задумчивый мыслитель-философ. Неизвестно еще, что лучше.

Фото: DepositPhotos

Однако те же британские ученые утверждают, что существуют люди, у которых IQ выше 150. Их единицы, и они тоже видят стрелку повернутой влево. Попробуй теперь узнать, избранный ты или такой, как все.

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