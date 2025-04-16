Женщина вышла замуж за реку и не пожалела

Жительница Великобритании, вышедшая замуж за реку, рассказала о впечатлениях от брака. Об этом сообщает издание Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2023 году Мег Эйвон, которой в то время было 26 лет, сыграла свадьбу с рекой Эйвон, протекающей по британским графствам Уилтшир, Сомерсет и Глостер. Таким образом она хотела привлечь внимание к загрязнению Эйвона. В Daily Star реку называют "грязной", "тошнотворной" и "переполненной экскрементами".

В церемонии вместе с ней участвовали еще несколько активисток. Через год, в первую годовщину свадьбы, Мег Эйвон решила отправиться в поход вдоль реки и целую неделю шагать по берегу. Затея кончилась переломом ноги. Несмотря на это, женщина утверждает, что не пожалела о свадьбе.

По словам Мег Эйвон, такой счастливой она не была никогда. "Я просыпаюсь с мыслями о реке, и река влияет на всю мою жизнь, - утверждает она. - Все время думаю о следующем разе, когда я смогу провести время с рекой".