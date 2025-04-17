Женщина трижды пыталась отравить мужа и погубила его семью

В Австралии судят женщину, которая отравила родственников бывшего мужа. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29 июля 2023 года Эрин Паттерсон устроила семейный ужин, на который пригласила 70-летних родителей бывшего мужа Саймона Паттерсона, сестру его матери и ее мужа Йена. Женщина угостила их мясным пирогом. После ужина гостей экстренно госпитализировали. Выжить удалось лишь Йену - он лежал в больнице семь недель.

Началось расследование. Полицейские изучили симптомы у гостей Эрин и поняли, что они схожи с симптомами отравления бледной поганкой. Возникло предположение, что женщина намеренно добавила в пирог ядовитые грибы и погубила родственников бывшего мужа. Кроме того, выяснилось, что на ужин должен был приехать и сам Саймон. В 2021 и 2022 годах Эрин уже пыталась его отравить, но безуспешно.

В суде женщина отрицала свою вину. Она утверждала, что любила родственников мужа. "Я опустошена", - заявила Эрин. Слушание по ее делу продолжается.