Раскрыт секрет, как правильно разбить яйцо

Многие разбивают яйца во время приготовления блюд неправильно, поскольку разлетается скорлупа, а белок остается на руках, столешнице или стекает по краю миски.

Как передает Day.Az, директор по контенту в America's Test Kitchen Дэн Суза рассказал, как это делать лучше и эффективнее всего, сообщает издание Parade.

По его словам, ключ к идеальной трещине на скорлупе - это не миска, не стол, не нож и даже не край сковороды. Это - еще одно яйцо.

Повар пояснил, что при столкновении более "слабое" яйцо всегда правильно разбивается, а более сильное остается целым.

В скорлупе останется небольшая вмятина, которая идеально подойдет для большого пальца, чтобы можно было удобно разделить яйцо на две части. При этом, желток останется целым.

В то же время, метод "края миски", хоть и отлично справляется с разрушением внутренней мембраны, но создает мелкие куски скорлупы, которые будет неприятно вылавливать из мисок и кляров.

Когда в коробке останется последнее яйцо, Суза не рекомендует возвращаться к методу "края миски".

"Просто возьмите еще одно из следующей коробки", - порекомендовал он.