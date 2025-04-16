Huawei анонсировала модель умного дверного замка

Поставщик интеллектуальных устройств Huawei представил 1-й интеллектуальный замок Smart Door Lock 2 с технологией идентификации по сосудам на ладонях. Также компания объявила официальную дату запуска новинки.

Как передает Day.Az, новинка оснащена сверхпрозрачным интеллектуальны датчиком "Кошачий глаз" с большим углом обзора, считывает рисунок вен на ладони при помощи искусственного интеллекта и имеет предустановленную ОС HarmonyOS 5.

Серия будет иметь следующие модификации: базовая, Pro, Ultra и Enjoy Edition. В устройстве также предусмотрена возможность различных вариантов разблокировки: с помощью NFC, отпечатков пальцев, паролей, обычного ключа и по лицу пользователя.

Презентация замка запланирована на завтра.

Цена и подробности доступности не раскрываются.