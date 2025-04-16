Огромная рыба с человеческими зубами покусала десятки человек

Бразильский курорт Прайя-де-Фигейра частично закрылся из-за участившихся нападений хищных рыб на людей. Об этом сообщает издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждают очевидцы, в реке завелись огромные рыбы с зубами, похожими на человеческие. За два года они покусали не менее 94 человек. Один из пострадавших лишился пальца, еще нескольким пришлось накладывать швы.

Специалисты подозревают, что виновником произошедшего были бурые паку - пресноводные рыбы, родственные пираньям. Они вырастают до 120 сантиметров в длину и весят до 40 килограммов. Характерная особенность этого вида - острые квадратные зубы, которые без труда раскалывают орехи. Из-за формы они действительно напоминают человеческие.