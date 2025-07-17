Гигантский подводный водопад у берегов Гренландии - ключевой элемент климатической системы

Под поверхностью Датского пролива между Исландией и Гренландией находится крупнейший в мире водопад. Он в десять раз выше Ниагары и перекачивает больше воды, чем Амазонка - но увидеть его невозможно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, речь идет о подводном водопаде в Датском проливе - геофизическом феномене, впервые обнаруженном океанографами несколько десятилетий назад. Его масштаб поражает: каждый миг он сбрасывает более 3,2 млн кубометров воды - это около 123 млн кубических футов в секунду. Для сравнения, Ниагарский водопад переносит "всего" около 2,4 тыс. кубометров в секунду.

Когда говорят о водопадах, на ум приходят громыхающая Ниагара, струящийся Анхель или мощные каскады Игуасу. Однако ни один из этих природных гигантов не сравнится с водопадом, спрятанным под арктическими водами. Его не видно, он не шумит, не поднимает брызг - и все же именно он в значительной мере формирует климат Земли.

В отличие от наземных водопадов, которые возникают, когда река падает с утеса, подводные каскады движутся из-за разницы плотности воды. В Датском проливе холодная, соленая вода с севера скользит вниз под более теплый и легкий слой Атлантики. Этот "перелив" похож на сироп, медленно стекая по наклонной поверхности кастрюли, только в масштабах целого океана.

На глубине около 3500 метров холодный поток встречает подводный хребет - своеобразный "обрыв", с которого он падает, устремляясь в глубины Атлантического океана. При этом водяная масса не просто перемещается: она запускает гигантский круговорот - часть так называемой атлантической меридиональной циркуляции (AMOC). Этот глобальный "тепловой конвейер" переносит теплые воды Гольфстрима на север, а холодные - на юг, влияя на погоду, экосистемы и миграции.

По мнению ученых, водопад в Датском проливе - ключевой элемент климатической системы планеты. Его ослабление или усиление способно изменить погодные паттерны: усилить ураганы, охладить Европу, изменить запасы рыбы. Исследователи уже фиксируют влияние глобального потепления: повышение температуры и снижение солености арктических вод могут нарушить привычный "пульс" водопада.

Океанолог из Барселонского университета Дэвид Амблас поясняет: "Полярные области - это сердце океанической системы, перекачивающей плотную воду в океанические впадины. Нарушения в этом ритме скажутся на всей планете".

На сегодня нет ни одной прямой видеозаписи этого явления. Все знания основаны на датчиках, спутниках, глубинных планерах и осадочных кернах. Ученые пытаются собрать фрагменты мозаики и в будущем рассчитывают создать полноценную 3D-карту водопада, чтобы отслеживать его сезонные изменения.