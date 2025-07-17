Ученые выяснили, что думают о людях собаки

Ученые из Японии и Австрии выяснили, способны ли собаки делать выводы о надежности и щедрости людей. Оказалось, животные не отдают предпочтение добрым людям. Причем это касалось и ситуаций, когда животные сами взаимодействовали с этими людьми.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Animal Cognition (AC).

Исследователи провели эксперимент с 40 домашними собаками. Их цель - понять, могут ли собаки, наблюдая за взаимодействием людей, судить о доброте этих людей. Выяснилось, что собаки не отдают предпочтение доброму человеку, который угостил другую собаку, по сравнению с тем, кто этого не сделал. Это касалось и ситуаций, когда животные напрямую общались с этими людьми.

"Мы ожидали, что хотя бы после личного опыта собаки начнут проявлять предпочтения, но этого не произошло", - отметил ведущий автор работы Хой-Лам Джим из Университета Киото.

Ранее аналогичные результаты были получены и в Центре изучения волков в Австрии, где проверялись реакции собак и волков, живущих в стае. Там также не удалось выявить способности к формированию репутаций - ни после наблюдений, ни после прямых контактов.

Авторы новой работы считают, что отсутствие предпочтений может быть связано не с неспособностью собак делать выводы, а с особенностями самой методики. В частности, тест с двумя вариантами выбора может быть недостаточно чувствительным. Кроме того, разные собаки имеют разные жизненные опыты, а потому будущие исследования, по мнению ученых, должны включать представителей из разных групп - например, служебных, бездомных или терапевтических собак.

"Собаки действительно могут быть очень чуткими, но пока мы не можем с уверенностью сказать, формируют ли они мнение о человеке по его поведению с другими", - заключил Джим.