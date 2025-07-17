Специалист назвала оптимальную дозу кофеина в день

Кофе способен придать бодрость, повлиять на выносливость и даже улучшить настроение, однако при неправильном употреблении может нарушить сон, истощить надпочечники и привести к обезвоживанию.

Как передает Day.Az, об этом "Известиям" рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Пить кофе натощак, да еще и в жару, очень вредно, скажут диетологи. Но кофе действует возбуждающе не только на нервную систему, но и на сердечно-сосудистую, а значит, кровь движется быстрее и питает все органы. Кофеин усиливает выброс адреналина, за счет чего наше сердце начинает стучать быстрее. Кровь быстрее бежит по нашим тканям и органам, и мы испытываем приступ бодрости", - пояснила эксперт.

По ее словам, кофеин стимулирует выработку кортизола и дофамина. Этим объясняется как эффектом прилива энергии, так и психологической зависимостью от напитка. Спортсмены нередко используют кофеин в тренировочном процессе для повышения выносливости и силовых показателей. Однако если человек переутомлен, чрезмерное потребление кофе может привести к обратному эффекту - истощению надпочечников и развитию хронической усталости.

Лялина подчеркнула, что кофе перед тренировкой допустим лишь при умеренных и непродолжительных нагрузках. В ином случае кофеин может не дать желаемого эффекта, а, напротив, навредить организму.

Кроме того, кофе оказывает влияние на пищеварение. Аромат и вкус напитка активизируют отток желчи, однако сам кофе сгущает ее из-за обезвоживающего воздействия. В связи с этим специалист рекомендует следить за уровнем потребляемой воды при регулярном употреблении кофе.

"Кофеин увеличивает синтез гормона удовольствия - дофамина. Именно поэтому большинство людей, выпивая чашечку кофе, испытывают удовольствие, и это главная причина зависимости от этого напитка. Если употреблять кофе в большом количестве, это ощущение пропадает, но зависимость остается. Самая безопасная доза - не более 300 мг кофеина в день. Это равно двум чашкам кофе американо или эспрессо", - отметила Лялина.

Суточная доза может варьироваться в зависимости от массы тела. К примеру, мужчина весом около 95 кг может позволить себе до четырех чашек, тогда как людям с меньшим весом лучше ограничиться двумя.

Превышение допустимой нормы, особенно в состоянии усталости, может привести к повышенной нервозности, ухудшению концентрации внимания и нарушению усвоения витаминов и минералов. Также кофе негативно влияет на сон - сокращает его глубину, вызывает бессонницу и делает отдых поверхностным.

Эксперт подчеркнула, что в жаркую погоду чрезмерное потребление кофе особенно опасно. Из-за мочегонного эффекта организм теряет жидкость: кофе увеличивает кровоток в почках и нарушает усвоение натрия. Это приводит к обезвоживанию. В связи с этим Лялина рекомендует пить кофе только утром и не более двух чашек в день, а также избегать добавления молока и сахара - первый компонент может вызвать отечность, а второй вреден.