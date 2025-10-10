Названы первые признаки эмоционального выгорания

Выгорание - это не только истощение, но и кризис идентичности, когда внутренние ориентиры больше не совпадают с внешними требованиями. Человек перестает ощущать связь между усилиями и результатом, а привычные источники мотивации теряют значение.

Как передает Day.Az, о первых признаках надвигающегося кризиса рассказали "Известям" профессор INSEAD, психоаналитик и эксперт по лидерству Манфред Кетс де Врис и бизнес-психолог Виктория Харитонова.

Признаки выгорания часто начинаются с хронической усталости, которая не проходит даже после отдыха. Постепенно появляются раздражительность, апатия, снижение концентрации и увеличение количества ошибок. Эмоциональная вовлеченность падает, а общение требует усилий. Также возникают физические симптомы - бессонница, колебания давления и ослабленный иммунитет, сигнализируя о перегрузке психики.

Основной причиной такого поведения являются внутренние психологические механизмы. Страх потерять контроль, разочаровать окружающих или лишиться признания часто заставляет человека продолжать работать, даже когда силы на исходе.

"Усталость воспринимается как слабость, а отдых - как роскошь. Особенно уязвимы руководители, предприниматели и специалисты помогающих профессий. Их идентичность тесно связана с работой, поэтому признать, что ресурсы на исходе, для них почти невозможно", - отмечает Харитонова.

По ее словам, первым шагом к восстановлению является признание, что это не просто усталость, а профессиональное истощение, требующее внимания. Игнорирование симптомов только усугубит ситуацию. Нужно системно снизить нагрузку, пересмотреть приоритеты и исключить второстепенные задачи. Замедление помогает вернуть осознанность и контроль. Важно также восстановить базовые ресурсы: качественный сон, сбалансированное питание и физическую активность, что напрямую влияет на уровень энергии и способность адаптироваться к стрессу.

Кроме того, добавила психолог, необходимо выстроить четкие границы между работой и личной жизнью. Постоянная доступность и переработки не повышают эффективность, а наоборот, снижают концентрацию и мотивацию. Полезно научиться говорить "нет", когда требования превышают возможности. Также важна поддержка - общение с близкими, коллегами или специалистами, чтобы восстановить контакт с собой.

"Осознанность и своевременная реакция не только помогают избежать кризиса, но и становятся инструментом устойчивого профессионального развития. Когда человек учится замечать внутренние сигналы, он не просто восстанавливает ресурс - он строит карьеру осознаннее, без постоянного напряжения. "Красные флаги" выгорания - это не абстрактные образы, а реальные сигналы истощения. Замечать их вовремя - значит проявлять зрелость и сохранять внутреннее равновесие", - заключила специалист.