Раскрыты полезные свойства мятного чая

Новое исследование, опубликованное в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, дополняет растущее число доказательств того, что перечная мята может улучшать память и внимание у здоровых взрослых людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, результаты исследования показывают, что употребление умеренной дозы мятного чая улучшает несколько видов когнитивных способностей по сравнению с плацебо. Эти преимущества сопровождались увеличением кровотока в префронтальной коре - части мозга, отвечающей за такие функции, как внимание и рабочая память. Но неожиданно оказалось, что эти сосудистые изменения не объясняют улучшения познавательных способностей, что позволяет предположить, что за это могут отвечать другие механизмы.

Предыдущие исследования показали, что перечная мята может улучшать внимание, рабочую память и даже настроение. Некоторые ученые предположили, что эти преимущества обусловлены тем, что перечная мята усиливает мозговое кровообращение, особенно в префронтальной коре. Благодаря этому в мозг поступает больше кислорода и питательных веществ, что потенциально повышает умственную работоспособность. Другие считают, что активные ингредиенты мяты, такие как ментол, могут влиять на нейротрансмиттерные системы, участвующие в познании. Целью данного исследования было проверить, действительно ли улучшение кровотока является связующим звеном между перечной мятой и улучшением мышления.

Проект был разработан и осуществлен магистрантом Нортумбрийского университета (Великобритания) Лукой Нетцлером.

Исследователи из британского института набрали 25 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 20 до 56 лет и случайным образом распределили их в одну из двух групп. Одна группа выпила чашку мятного чая, а другая получила плацебо - чашку теплой воды, в которой, как было сказано участникам, содержался экстракт мяты.

Участники выполнили ряд компьютеризированных заданий до и после употребления выбранного напитка. Эти задания измеряли ряд психических функций, включая память, внимание и визуально-пространственную обработку.

Употребление мятного чая привело к статистически значимому улучшению результатов в выполнении всех видов заданий у участников эксперимента. Параллельно с этим зафиксировано увеличение кровотока в префронтальной коре. Несмотря на это, исследование не обнаружило корреляции между изменениями кровоснабжения и повышением когнитивных способностей. Исследователи пришли к заключению, что благотворное влияние мяты на работу мозга не связано с усилением кровотока, а обусловлено другими факторами, например воздействием ментола на рецепторы и нейромедиаторы, участвующие в процессах обучения и памяти.

В будущем исследователи намерены провести более амбициозные эксперименты с продолжительным наблюдением за испытуемыми и использованием более совершенных нейровизуализационных методик, чтобы точно определить механизм действия мяты на когнитивные функции и длительность ее эффекта.