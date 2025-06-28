Фитнес-блогершу парализовало после укуса клеща

Фитнес-блогерша из США Мария Пален учится ходить заново после того, как редкое заболевание оставило ее частично парализованной. Ее историю опубликовало издание People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пален почувствовала себя плохо после укуса клеща - сначала начались небольшие боли, а в марте 2024 года она потеряла возможность ходить и похудела на 10 килограммов. "Почему мое тело меня подвело? Я всегда вела здоровый образ жизни. Быстро стало ясно, что это не то, что я могу исправить сбалансированной диетой или упражнениями", - рассказала она.

Блогерша сдала анализы, они показали, что клещ заразил ее бабезиозом - инфекцией, поражающей эритроциты и разрушающей иммунную систему организма. "Все было настолько плохо, что даже такие простые действия, как блокировка телефона или поворот руля автомобиля, стали чудовищно болезненными", - рассказывает она.

В октябре 2024 года после недолгого улучшения Пален снова парализовало, ее госпитализировали с лихорадкой. "Как только в больнице начали действовать обезболивающие, ноги начали неметь. Сначала левая, потом правая, пока онемение не добралось до самого пупка. Оказалось, что в моей спинномозговой жидкости было много белых кровяных телец. Что-то определенно атаковало мой спинной мозг, и даже сейчас врачи не могут точно определить, что именно", - добавила она.

Пален отметила, что пока врачи так и не смогли поставить ей диагноз и объяснить, почему ее организм отреагировал на инфекцию таким образом.