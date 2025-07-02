Названо отличие мужского и женского сна

Сон - один из самых мощных ресурсов для восстановления, но у мужчин и женщин он работает по-разному.

Как передает Day.Az, женщинам часто нужно спать больше, чем мужчинам, рассказала "Газете.Ru" врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева.

"Женский сон тесно связан с гормональным фоном. Женщине нужно в среднем на 20-30 минут больше сна, чем мужчине, потому что ее мозг работает сложнее: у женщин чаще задействованы оба полушария, больше переключений в течение дня. Кроме того, регулярный, полноценный сон - основа здоровья и красоты кожи. Нарушение ночного отдыха разрушает суточные ритмы выработки эстрадиола. Его дефицит в результате недосыпа приводит к снижению синтеза коллагена, ослаблению кожного барьера и ускоренному старению кожи. Особенно это касается женщин в периоды гормональной нестабильности - ПМС, послеродовое восстановление, менопауза", - рассказала Лебедева.

У мужчин, по словам специалиста, от недосыпания снижается концентрация, ухудшается скорость реакции.

"Они также чаще храпят, что сильно влияет на качество сна. Храп - проблема не столько бытовая, сколько медицинская. Он связан с вибрацией мягких тканей гортани и глотки, возникающей при нарушении проходимости дыхательных путей. У мужчин шире гортань и больше объем мягких тканей в области шеи, а жировые отложения, особенно при лишнем весе, чаще скапливаются именно в верхней части туловища. В итоге - дыхание во сне нарушается, возникает вибрация, и вот он, храп. К тому же у мужчин выше риск апноэ - кратковременных остановок дыхания во сне, которые делают храп еще опаснее. Он связан с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, диабетом и ожирением", - отметила доктор.

Именно поэтому паре лучше спать раздельно, если партнеры мешают друг другу, уверена Лебедева.

"И речь не только о храпе, но и о разных хронотипах ("жаворонок", "сова") или повышенной чувствительности. Сон раздельно - это нормально. И не только в разных кроватях, но и разных комнатах", - заключила доктор.