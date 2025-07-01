Женщина приехала к врачу на самокате и внезапно родила сына

Жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына.

Как передает Day.Az, об этом сообщает South China Morning Post.

16 июня женщина по фамилии Ли почувствовала дискомфорт в животе после обеда и решила, что просто переела. Когда боль не прошла, она отправилась в ближайшую больницу, взяв в аренду электросамокат. После ряда срочных обследований врачи сообщили ей о беременности. Уже через час после начала приема она родила здорового мальчика весом 2,5 килограмма.

Ли не заметила отсутствия месячных из-за нерегулярного цикла и даже не подозревала, что беременна. "Я была в шоке, когда мне сказали, что я рожаю", - призналась женщина. У нее и мужа уже есть шестилетний сын, и они не планировали второго ребенка.

Ли рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате. "Но малыш здоров, а значит, он очень сильный", - добавила она. Муж Ли, работавший в другом городе, сразу приехал, узнав о рождении сына.