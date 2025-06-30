Врач рассказал о приводящих к инсульту недомоганиях

Инсульт - это по сути "сосудистая катастрофа", однако есть профилактика, которая поможет его избежать, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Как передает Day.Az, своим мнением он поделился в разговоре с "Лентой.ру".

Доктор рассказал, что основные факторы риска - это высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и ожирение. По его словам, чтобы избежать необратимых последствий, нужен контроль артериального давления два раза в день.

"Если давление высокое, например, у молодых 140 на 80, то надо обратиться к кардиологу. В зоне риска находится беременные. Что касается ожирения, то тут главный совет - стараться не вести сидячий и лежачий образ жизни. Если работа удаленная, то обязательно делать зарядку, умеренные тренировки, выделять время для прогулок в дневные часы. Это нужно чтобы кровоток активнее шел от головы и к голове", - указал Умнов.

Врач подчеркнул, что малоактивный образ жизни способствует инсульту не меньше, чем алкоголь и курение. Также он указал, что при диабете высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервные окончания. Пациенты с плохо контролируемым диабетом находятся в группе риска, и такое повреждение повысит вероятность развития инсульта, заключил Умнов.