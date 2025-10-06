Некоторые народные методы лечения простуды оказались опасны

Некоторые популярные народные методы лечения простуды могут оказаться опасны, предупредила оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

Как передает Day.Az, их врач перечислила в беседе с "Лентой.ру".

Первым бесполезным методом лечения ОРВИ доктор считает прием гомеопатических препаратов. Дело в том, что они содержат минимальное количество действующего вещества, а то и вовсе не имеют его. К тому же нет исследований, подтверждающих их эффективность при вирусных инфекциях. "Опасность в том, что люди думают, будто лечатся сами и лечат ребенка, а время уходит, и ситуация может обернуться осложнениями", - подчеркнула Джапаридзе.

Еще опаснее, по ее словам, так называемые народные методы - ингаляции над картошкой, компрессы, горчичники и растирания спиртом. "Они не влияют на вирус, но способны вызвать ожоги, аллергию или интоксикацию, особенно у маленьких детей. Мед, чеснок и лук также неэффективны при ОРВИ", - предупредила доктор.

Врач также подчеркнула, что опасным может быть лечение простуды эфирными маслами. Этот метод в последнее время активно рекламируется, но при этом не имеет доказанной пользы. Кроме того, эфирные масла повышают риск аллергических реакций и бронхоспазма, добавила она.