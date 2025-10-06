10 мифов о витаминах, в которые пора перестать верить

Витамины - не просто одна из самых популярных тем в медицине и питании. Это еще и самая спорная тема, что вполне объяснимо. Можно сказать, что витамины выполняют роль небольшой фабрики, осуществляющей важнейшие функции жизнедеятельности организма и вырабатывающей энергию, столь необходимую человеку для нормального самочувствия, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

С одной стороны, о пользе витаминов говорят многие научные исследования. С другой стороны, витаминам нередко приписывают чудодейственные свойства, которыми они не обладают и таким образом рождаются многочисленные мифы, которые скорее вводят в заблуждение, нежели реально помогают наладить работу всех органов и систем человеческого организма. Кроме того, эти мифы заставляют людей совершать ненужные траты, а нередко просто наносят вред здоровью.

Так чем же опасны мифы о витаминах, в которые пора перестать верить? Попробуем разобраться вместе с нашими экспертами, которые проявили удивительное единодушие в своем мнении о самых распространенных мифах о витаминах.