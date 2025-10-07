Эксперт оценила пользу и вред кофе

Эксперт по биохакингу Мария Молоствова рассказала о пользе и вреде кофе.

Как передает Day.Az, в беседе с агентством RuNews24.Ru, специалист рассказала, что кофе для многих - источник энергии и бодрости, но подходит не всем. Кофеин активирует надпочечники и стимулирует выработку адреналина, улучшая концентрацию, но при чувствительности или тревожности может вызвать переутомление и бессонницу.

Эксперт предупредила, что постоянное употребление кофе способно привести к зависимости, раздражению желудка и обезвоживанию. Особенно осторожными стоит быть людям с гипертонией и заболеваниями ЖКТ.

При этом напиток содержит полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами, поэтому при умеренном употреблении он может быть полезен. Молоствова подчеркнула, что важно учитывать индивидуальную реакцию организма и качество продукта.